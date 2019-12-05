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Eski Fenerbahçeli Edu futbolu bıraktı

Fenerbahçe’nin eski defans oyuncusu Edu Dracena, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

| Haber Merkezi
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Eski Fenerbahçeli Edu futbolu bıraktı

Palmeiras formasıyla aktif futbol hayatını noktalayan Brezilyalı stoper, son kez basın toplantısı düzenledi.

Kulüp merkezinde düzenlenen basın toplantısına ailesiyle katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Edu, kısa bir seyahate çıkacaklarını ve tatil yapacaklarını aktardı.

Futbolun içinden kopmayacağını vurgulayan Fenerbahçe’nin eski yıldızı; ailesine, eski kulüplerine ve futbolculuğu boyunca kendisiyle çalışan tüm teknik direktörlere teşekkür etti.

Zaman zaman duygulanan Edu Dracena, 38 yaşında futbol yaşantısını noktaladı.

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