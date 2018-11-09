Eski Fenerbahçeli Bahadır Çolak iş arıyor

1907 Fenerbahçe'nin League of Legends sahnesinde en büyük başarısı olan TBF şampiyonluğu ve Worlds katılımında kadronun parçası olan Japone, kendine takım aramaya başladığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Zergsting transferi sonrası kış mevsiminde Dark Passage'a, yaz mevsiminde de YouthCREW'a transfer olan Japone, zaman zaman formsuzluklar yaşamış ancak takımının en iyi isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Şampiyonluk Ligi'nin yeni sistemi ve 2 yabancı sınırıyla birlikte Japone'nin yine ülkemizde bir takımda oynayacağı düşünülüyor.

Bahadır 'Japone' Çolak'ın kariyerinde şu başarılar bulunuyor:

-2016 Yükselme Ligi Galibi

-2017 Rift Rivals Şampiyonluğu

-2017 Türkiye Büyük Finali Şampiyonluğu

-2017 Dünya Şampiyonasına Katılım Hakkı