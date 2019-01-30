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Eski Fenerbahçeli Neto Sporting Lizbon'da

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Neto, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla anlaştı.

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Eski Fenerbahçeli Luis Neto Sporting’de

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Luis Neto’nun yeni takımı belli oldu.

Portekizli oyuncu geçen sezon kiralık olarak sarı-lacivertli ekibin formasını giymiş, ardından yeniden Zenit'e dönmüştü.

30 yaşındaki stoper bu sezon mavi-beyazlılarda 11 Rus ligi maçına çıktı. Zenit ile sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacak olan Neto, ülkesinin takımlarından Sporting ile anlaştı.

Sözleşmesinin bitmesine altı ay kaldığı için transfer görüşmesi yapma hakkı bulunan oyuncunun, Haziran ayında yeşil-beyazlıların yolunu tutacağı bildirildi.

Luis Neto’nun gerekli sağlık kontrollerinden geçtiği, Sporting’in bu transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği aktarıldı. Zenit forması giyen eski Fenerbahçeli Luis Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı. Futbolcu, yeni takımına haziranda katılacak.

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