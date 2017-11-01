Eski Fenerlilerin maçını Bojan kazandı

NBA'de dün gece Fenerbahçe Doğuş'un iki eski yıldızı karşılaştı. Bojan Bogdanovic'in formasını giydiği Indiana Pacers, Bogdanovic'li Sacramento Kings'i 101-83 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bankers Life Fieldhouse'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde farkı 10 sayının üzerine taşıyan ve bir daha tek hanelere inmesine izin vermeyen Doğu ekibi, Bojan Bogdanovic'in 17 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla yıldızlaştığı maçı 18 sayı farkla kazandı. Son maçlarda Indiana formasıyla göz dolduran Domantas Sabonis ise 12 sayı, 16 ribaund ve 5 asistlik performansıyla boyalı alanda maçı ev sahibine getiren isim oldu.

Çaylak sezonunu geçiren Sacramento Kings'li Bogdan Bogdanovic ise 28 dakika parkede kaldığı karşılaşmayı 7 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Indiana Pacers bu zaferle galibiyet sayısını 4'e çıkartırken, Sacramento Kings 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı.