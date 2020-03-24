Yusuf Duruk şehit oldu

BB Erzurumspor'un lisanslı oyuncusu olan ve son olarak 2014 yılında forma giyen eski futbolcu Yusuf Duruk'un, Hatay'da gece saatlerinde açılan ateş sonucunda şehit olduğu öğrenildi.
Altyapı döneminde Trabzonspor'da da forma giyen 23 yaşındaki Duruk için BB Erzurumspor, başsağlığı mesajı yayınladı.
Mavi-beyazlı kulüp, şu ifadelere yer verdi:
"Altyapımızda futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin, Hatay’da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."