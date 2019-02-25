Eski futbolcuların derbi yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın efsane oyuncuları beIN SPORTS 'a açıklamalarda bulundu.

Zago, Webo, Holosko, Andre Santos, Amokachi ve Josef de Souza, derbi için eski takımlarına şans dilerken, Nihat Kahveci Beşiktaş için "favori" diyemeyeceğini söyledi.

İşte o açıklamalar:

ZAGO

"Selamlar Türkiye, Türkiye'de tüm taraftar pazartesi akşamki bu dev mücadeleyi bekliyor. Bence Beşiktaş- Fenerbahçe maçları sadece Türkiye'de değil dünya futbolunun en önemli klasik derbileri arasında yer alıyor. Gözüm bu maçta olacak ve her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağım. Bu karşılaşmada takımıma Fenerbahçe karşısında b ol şans diliyor ve tüm Beşiktaşlı taraftarları kucaklayarak, Beşiktaş'ın yeni evinde bir zafer daha kazanmasını istiyorum."

WEBO

"Bu senennin Fenerbahçe adına adaptosyon yılı olduğuna inanıyorum ve taraftara da Pazartesi günü oynanacak derbiyi kazanma temennimi iletmek istiyorum. Fenerbahçe'nin güzel taraftarları galibiyetlle mutlu olacaklardır. Size kocaman bir öpücük yolluyorum. En büyük Fenerbahçe."

NİHAT KAHVECİ

"Her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri. Her ne kadar ligdeki pozisyonlarına baktığımızda biri şampiyonluk adayı diğeri ise ligin son sıralarında olan bir Fenerbahçe. Ama ikisinin de mutlak amacı 3 puan çıkarmak. Beşiktaş şampiyonluk yolunda iddiasını devam ettirmek istiyorsa mutlaka kazanmalı. Fenerbahçe de ligin alt sıralarında. Zorlu bir fikstürü var. karşısında da ligin en formda takımlarından biri Beşiktaş var. Ligin altında olur, ligin üstünde olur bu iki takım uzun yıllardır birlikte maç yapıyor. İki çınardan bahsediyoruz. Ligin ilk yarısına baktığımızda ilk maç 1-1 bitmiş, Fenerbahçe Galatasaray ile 2-2 berabere kalmış. En kötü sezonunda bile derbilerden puan veya puanlar alan bir takımdan bahsediyoruz. Maç öncesi herkes Beşiktaş favori diyebilir. Ama esas olan sahadaki performanstır."

HOLOSKO

"İnşallah bu maçı Beşiktaş alacak, 3 puan kazanacak ve haydi Beşiktaş, haydi Beşiktaş taraftarı takıma destek ver. Haydi kartal, Kartal gol gol gol!"

ANDRE SANTOS

"Derbi için düşüncem sen derece net. Her zamanki gibi Fenerbahçe kazanacak. Ben de buradan bir taraftar olarak destekliyorum her zaman ki gibi ama gerçekten inanılma bir derbi bu derbi. İki takımın taraftarına da çok güzel bir bayram yaşatıyor. Geçen sene Boluspor'da oynarken bile Fenerbahçe'yi desteklemek için Fenerbahçe'nin bazı derbi maçlarına gittim. Buradan tüm Fnerbahçe taraftarına çok selam söylüyorum. İyi şanslar diliyorum. Umarım bir kez daha kazanırız. Haydi Fenerbahçe!"

AMOKACHİ

"Merhaba ben Daniel Amokachi, nam-ı diğer Karaboğa. Bildiğiniz üzere bu Pazartesi sıkı bir Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi oynanacak. Kardeşlerim Ayew ve Moses Fenerbahçe adına oynuyor ama üzgünüm çocuklar. Beşiktaş bu maçı kazanacak çünkü biz kartallarız!"

JOSEF DE SOUZA

"Merhabalar, Beşiktaş maçları her zaman muhteşem maçlar oldu. İyi takımları vardı ama derbilerin çoğunu Fenerbahçe kazandı. Umarım bu şekilde devam eder. Fenerbahçe'nin yukarılara tırmanmak için galibiyete çok ihtiyacı var. Taraftara, futbolculara ve yönetime bir derbi galibiyetinden başka hiçbirşey bu kadar güven veremez. Türk halkına Arabistan'dan selamlar."

RÜŞTÜ REÇBER

"Çünkü hakikaten kritik bir noktada duruyor. Bazı önemli hamleler yapabilmesi böyle önemli bir derbiden puan ya da puanlar almak zorunda. Onlar da farkında. O kadar çok artılar eksiler var ki ama bunların birçoğu da Beşiktaş lehine. Dolayısıyla hangi futbolcu ön plana çıkar bilemezsin. Mesela Quaresma uzun zamandır etkisiz görünüyor ama bu maç Quaresma’nın maçı olabilir. Bu maç Kagawa’nın maçı, bu maç Caner’in maçı olabilir. Beşiktaş’ta maçın kaderini değiştirebilecek oyuncu sayısı bir hayli fazla. Fenerbahçe’de ise akla ilk olarak gelen isim Moses. Ama hakikaten Fenerbahçe-Beşiktaş hiç bu kadar dengesiz bir süreçte karşılaşmadılar. Beşiktaş galibiyete daha yakın taraf görünüyor."

SEMİH YUVAKURAN

“Fenerbahçe kaybederse oralardan çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Olası bir Fenerbahçe mağlubiyetinde futbolcuların bundan sonra daha zorlanacağını söyleyebilirim. Beşiktaş kazanırsa şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek. O kadar geniş kadroları var ki Ljacic olmasa bile farklı oyuncular gelebiliyor hemen yerine. Zamanında Sigma’ya 7-1 yenilmiştik. Ama döndüğümüzde Galatasaray’ı 1-0 yenerek düzlüğe çıkmıştık. Bu tip maçlar takımlar için itici güç olabilir. Kötü gidişata son verme maçı olabilir. Ama Beşiktaş da iyi bir takım.”