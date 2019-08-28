Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası

1 Aboubakar'ın Beşiktaş sevdası bitmiyor Porto Teknik Direktörü Sérgio Conceição'nun takımda istemediği Aboubakar, bir kez daha siyah-beyazlıların gündemine geldi. Oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, Portekizlilere teklifini sundu.

2 Fatih Terim'in Kayserispor maçı 11'i Ligde oynadığı 2 maçta sadece 1 puan alabilen Galatasaray, Kayseri deplasmanında çıkışa geçmek istiyor. Oyuncularıyla konuşan Fatih Terim, "Artık şampiyon gibi oynayın" dedi.

3 Quaresma Kasımpaşa'yla anlaştı Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Ricardo Quaresma, Kasımpaşa'yla el sıkıştı. 35 yaşındaki futbolcu yıllık 950 bin euro kazanacak.

4 Fenerbahçe'nin gündemi Rizeli sol bek Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak için teklif yaptı.

5 Gol iptal olunca hayal kırıklığına uğradı Attığı golü tribünlere koşarak sevgilisiyle birlikte kutlayan Ludogorets futbolcusu Wanderson, sahaya geri döndüğünde golün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini öğrendi.

6 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

7 Ben Arfa'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den Bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya en iyi teklifi yapan takım Fenerbahçe. Deneyimli futbolcu kısa süre içinde kararını verecek.

8 Beşiktaş Emre için teklifi yükseltti Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş, teklifini 2 milyon euroya çıkardı.

9 Neymar Barcelona'ya dönüyor Barcelona Yönetim Kurulu Üyesi Javier Bordas, Neymar'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bordas, "Görüşmelerimiz devam ediyor ve bence sona çok yakınız" dedi.