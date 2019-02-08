Eski öğrencileri Fatih Terim'i yalnız bıraktı

Fatih Terim, babası Talat Terim'i toprağa verdi...

94 yaşında hayatını kaybeden Terim, Adana'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.

TERİM YALNIZ BIRAKILDI

Büyük bir kalabalığın olduğu törende TFF Başkanı Yıldırım Demirören, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rıdvan Dilmen ve G.Saraylı futbolcular da yer aldı.

Ancak Terim'in G.Saray ve Milli Takım'da beraber büyük başarılara imza attığı eski futbolcuların cezaneye katılmaması dikkat çekti.

UEFA Kupası'nı kazanan kadrodan kimse Adana'ya gelmezken, Terim'in bir dönem sorunlar yaşadığı Arda Turan ve Burak Yılmaz da törene katılmayan isimlerden bazılarıydı.

Ayrıca tecrübeli teknik adamın kader birliği yaptığı Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Tümer Metin ve Nihat Kahveci gibi isimler de zor gününde Terim'i yalnız bıraktı.

KADRO DIŞI BIRAKILAN EREN GELDİ

Kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ise kafileyle birlikte Adana'ya gelerek cenaze törenine katıldı.