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Eski Trabzonsporlu Hjun Jun Suk 6 maçta 5 gol attı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Güney Koreli Hjun Jun Suk yeni takımı Troyes'te coştu.

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Eski Trabzonsporlu Hjun Jun Suk 6 maçta 5 gol attı

Trabzonspor'un geçen yılın başında Porto'dan kiraladığı ancak bir türlü istediği verimi alamayıp devre arasında gönderdiği Hjun Jun Suk yeni takımı Troyes'te 5 gole ulaştı.

Son haftalardaki formuyla dikkatleri üzerine toplayan Güney Koreli, dün oynanan ve takımının 3-2 yenildiği Monaco maçında takımının 2 golüne imza attı.Suk attığı iki gol ile son 6 maçta 5. golünü atmış oldu.

TRABZONSPOR'DA 1 GOL ATMIŞTI

Suk, yarım sezon oynadığı Trabzonspor'da 17 maça çıkarak 1 gol atmıştı. Suk, bu sezon Fransız ekibi Troyes forması giyiyor. Kaynak: Trabzonspor'un eski futbolcusu gittiği takımda coştu.

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