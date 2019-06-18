Eski UEFA Başkanı Michel Platini, gözaltına alındı

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle Fransa'da gözaltına alındı. Fransız futbol adamı, dev organizasyonun Katar'a verilmesiyle ilgili görevini kötüye kullanmak ve rüşvet almakla suçlanıyor.

OYLAMAYA ŞAİBE KARIŞTI İDDİASI

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanı da soruşturma kapsamında ifade verdi. Platini daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğini açıkladığı oyunu Katar lehine kullandığını söylemişti. Fransız futbol adamı, rüşvet iddialarıyla ilgili 2 yıl önce de ifade vermişti.

FIFA eski başkanı Sepp Blatter'e göre Platini'nin karar değiştirmeye eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy itti. Blatter, Sarkozy'nin, aralarında Platini'nin de bulunduğu 4 üyeye Katar'a oy vermeleri yönünde telkinde bulunduğunu iddia ediyor.

İddiaya göre olaylar, 2010'da yaşandı. Fransa eski cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, danışmanı Claude Gueant, Katar Emiri ve Michel Platini bir araya geldi. Yemekte, Dünya Kupası öncesi verilecek oylar görüşüldü. Katar Emiri'nin ticari anlaşmalar vaat ettiği iddia ediliyor.

ALTIN TOP ÖDÜLÜNDEN MEN CEZASINA

Fransa Yargı Polisi'ne bağlı yolsuzluk karşıtı birim tarafından gözaltına alınan 63 yaşındaki spor adamı, 1980'lerde 3 kez Altın Top ödülünü kazandı. FIFA Etik Komitesi'nin FIFA eski başkanı Sepp Blatter'den başkanlık seçimi öncesi 1.8 milyon Euro para aldığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası verilen Platini, 2007 ile 2015 arasında UEFA Başkanlığını yaptı. 8 yıllık men cezası 4 yıla düşürülen Platini, Fransa 98 Organize Komitesi'nde de yer almıştı.