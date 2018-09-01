Eski yıldızları kimse almadı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu 1. transfer dönemi dün gece sona ererken, bir dönem kariyerinde zirve yapmış ve büyük takımlarda top koşturmuş isimler kulüpsüz kaldı.

SABRİ FUTBOLU BIRAKABİLİR

G.Saray'da forma giydiği 14 sezonda tam 15 kupa kaldıran Sabri Sarıoğlu, Göztepe ile sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı. Tecrübeli futbolcunun jübile yapması bekleniyor.

VOLKAN ŞEN'İN ÇÖKÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Bursaspor’da şampiyonluk yaşayan, Trabzonspor’dan sonra Fenerbahçe forması giyen, son olarak Konyaspor'da ter döken Volkan Şen de 'kulüpsüz oyuncular' kervanına katıldı.

SERCAN VE SEMİH DE BOŞTA KALDI

Bursa’da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon düşüş yaşayan Sercan Yıldırım'a da talip çıkmadı.

Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda 'nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Semih Şentürk son olarak forma giydiği Eskişehirspor'la olan sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kaldı.

KAMENİ YA DA AATİF'TAN BİRİNİN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Öte yandan Cezayir asıllı Fransız orta saha Yassine Benzia'nın gelmesiyle Fenerbahçe’de yabancı sayısı 15’e çıktı. Benzia’nın oynaması için kaleci Kameni ya da Aatif’tan birinin sözleşmesin dondurulması bekleniyor.