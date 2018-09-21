Eski yönetimin Feghouli'yle yaptığı sözleşme

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden Sofiane Feghouli, Galatasaray'da önce ilk 11'den kesildi.

Süper Lig'de 5 haftadır yedek soyunan Cezayirli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova sınavında ise tribündeydi.

Garanti ücreti 3 milyon 850 bin euro, 20 maç bonusu 150 bin euro, şampiyonluk primi 200 bin dolar olan ve puan başına 5 bin euro alan Cezayirli yıldızın Dursun Özbek döneminde imzaladığı sözleşmesinde yazan ancak KAP'a bildirilmeyen detaylar da ortaya çıktı.

MENAJERİN KOMİSYONU 1 MİLYON 920 BİN EURO

Bonuslarla 4.5 milyon euro kazanan Feghouli için sarı-kırmızılılar, ekstradan yıllık 72 bin euro ev kirası ve 8 adet Business-Class uçak parası veriyor.

Ayrıca Feghouli'nin 1 milyon 920 bin euro tutan 5 senelik menajerlik komisyonunu G.Saray'ın geçen sezon peşin ödediği öğrenildi.

Aldığı paraya bakan ve yedek kalmayı umursamayan Feghouli, bunun bedelini kadro dışı kalarak ödedi.