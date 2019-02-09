Eskişehir, Karabükspor'a 4 attı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, Karabükspor'u deplasmanda Erdal Akdarı, Jesse Sekidika ve Kamal Issah ve Milinkovic'in golleriyle 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Es-Es, henüz 11. dakikada Erdal Akdarı'nın topu ağlara göndermesiyle durumu 1-0'a getirdi. 21. dakikada Jesse Sekidika, Karabük ağlarına gönderdiği golle skoru Eskişehirspor adına 2-0'a getirdi. 50. dakikada Kamal Issah'ın bulduğu golle Es-es farkı 3'e çıkardı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde kırmızı-siyahlı ekipte Marko Milinkovic, durumu 4-0'a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu skorla Eskişehirspor, puanını 23'e çıkartarak maç fazlasıyla 12. sırada kendine yer buldu. Karabükspor ise -1 puanla ligin son sırasında yer almaya devam etti. Eskişehirspor, gelecek hafta evinde Denizlispor'u ağırlayacak. Karabükspor ise deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak.