Ensonhaber.com'a dön

Eskişehir, Karabükspor'a 4 attı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.

Yorum Yap

Eskişehir, Karabükspor'a 4 attı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, Karabükspor'u deplasmanda Erdal Akdarı, Jesse Sekidika ve Kamal Issah ve Milinkovic'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Es-Es, henüz 11. dakikada Erdal Akdarı'nın topu ağlara göndermesiyle durumu 1-0'a getirdi. 21. dakikada Jesse Sekidika, Karabük ağlarına gönderdiği golle skoru Eskişehirspor adına 2-0'a getirdi. 50. dakikada Kamal Issah'ın bulduğu golle Es-es farkı 3'e çıkardı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde kırmızı-siyahlı ekipte Marko Milinkovic, durumu 4-0'a getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Eskişehirspor, puanını 23'e çıkartarak maç fazlasıyla 12. sırada kendine yer buldu. Karabükspor ise -1 puanla ligin son sırasında yer almaya devam etti. Eskişehirspor, gelecek hafta evinde Denizlispor'u ağırlayacak. Karabükspor ise deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM