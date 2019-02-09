Eskişehir, Karabükspor'a 4 attı

1 Gözlemciden Alper Ulusoy'a kırık not Merkez Hakem Kurulu yetkilileri Kayserispor-Fenerbahçe maçını yöneten Alper Ulusoy'a kırık not verdi. Ulusoy'un 4 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

2 Emre Akbaba: Ben hazırım Sakatlığını atlatan Emre Akbaba, kendisini çok iyi hissettiğini ve Trabzonspor maçında forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

3 Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Futbol takımıyla anlaşma anlaşmaya vardı. Güneş sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem A Milli Takımı çalıştıracak.

4 Beşiktaş taraftarı Kagawa'yı selamlayacak Beşiktaş, yeni transferi Shinji Kagawa'ya Bursaspor karşılaşmasında hoş geldin demeye hazırlanıyor.

5 Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim için oynayacak Galatasaraylı futbolcular, babasını toprağa veren Fatih Terim'in acısını biraz olsun dindirebilmek için Trabzonspor maçını kazanmak ve hocalarına 3 puan armağan etmek istiyor.

6 Derbi öncesi taktik savaşları Galatasaray-Trabzonspor derbisine iki takım da sıkı şekilde hazırlanıyor. Fatih Terim öğrencilerinden erken gol istedi, Ünal Karaman'ın tek isteği ise tamamen maça konsantre olmak.

7 Diagne: Trabzonspor'a golüm var Taraftarların büyük bir merakla beklediği Diagne, "Galatasaray forması altında ilk golümü Trabzon'a atacağım" diyerek iddialı konuştu.

8 Fenerbahçe cephesi maçın hakemine tepkili Fenerbahçe camiası, Kayserispor maçının hakemi Alper Ulusoy'a çok tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler özellikle Mehmet Ekici'nin pozisyonuna dikkat çekti.

9 Volkan Demirel direği yumrukladı Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor atakları çoğalınca sinirlenerek kale direğini yumrukladı ve takım arkadaşları sert bir şekilde uyardı.