Eskişehirspor çıkışını sürdürdü

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 44 ve 75'te Bruno Mezenga, 50'de Kaan Kanak ve 73'te Hasan Ayaroğlu attı. Gaziantepspor'un tek sayısını 84'te Oktay Aydın kaydetti.
Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde üst üste 2. galibiyetini alan Eskişehirspor, puanını 37'ye çıkardı. Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı maçlarda rakip ağları 10 kez havalandıran Eskişehirspor, kalesinde 5 gol gördü.
Karşılaşma, Gaziantepspor Kulübünden esame listesini imzalayacak yöneticinin bulunmaması nedeniyle 15 dakika gecikmeyle başladı. İki takım taraftarları, bilet satışı olmadığından dolayı stada alınmadı. Ayrıca maç öncesinde, statta personel olmaması nedeniyle stat hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalınamadı.