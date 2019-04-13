Eskişehirspor evinde 3 attı, nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Elazığspor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Eskişehirspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Sissoko, 55. dakikada Sekidika ve 90+6. dakikada Emre Güral attı. Elazığspor'un tek golünüyse 31. dakiakda Diarra kaydetti.
Eskişehirspor bu sonuçla puanını 31'e çıkardı, Elazığspor ise 23 puanda kaldı. Eskişehirspor gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecekken Elazığspor, Osmanlıspor'u ağırlayacak.