Eskişehirspor lisans çıkartamadı

Borçlarından dolayı transfer yasağı bulunan Eskişehirspor alacaklılarına bir çağrı yaptı. İmza vermeleri durumunda alacaklarının taksit halinde ödeneceği belirtildi, imzalar tamamlandı.

LİSANSLAR ÇIKARTILAMADI SAHA GENÇLERE KALDI

1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor önümüzdeki günlerde imza alınamayan oyuncuları açıklayacak. Kırmızı şimşekler lisans çıkartamadığı için ligin devamında genç oyuncularla sahaya çıkacak.

Ligin ilk 3 haftasında da gençlerle sahaya çıkan Es Es sadece 1 puan alabildi.

FUAT ÇAPA: AHIMIZ ONLARI VURACAK

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Üzüntümüz büyük. Hepimiz vermek istediğimiz mesajları çok önceden verdik. Maalesef sesimizi duyması gerekenlere sesimizi duyuramadık. Bundan sonra takım nerede ve kiminle oynarsa oynasın, hiçbir önemi yok. Bu takım her zaman şampiyon ve oynadığı ligin en iyi takımıdır. Onların da yanına kalmayacak. Bizim ahımız onları tutacak." şeklinde konuştu.