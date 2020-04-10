Eskişehirspor'a 2 dönem transfer yasağı geldi

Kulüp tarafından konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı.

Kırmızı-siyahlılar, Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerde kendisine sunulan ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç alınamadığını belirtti.

''-6 PUAN SİLME CEZASI VE 2 DÖNEM TRANFER YASAĞI VERİLDİ''

Eskişehirspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Bu sebeple kulübümüze -6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.''