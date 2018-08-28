Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır

Türkiye'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta kapanacak. Henüz eksiklerini tam olarak gideremeyen 3 büyüklerin listesinde birbirinden önemli yıldızlar bulunuyor.

Transfer döneminin bitimine 3 gün kala 3 büyükler oyuncu almak kadar satmanın da derdine düştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sezon Süper Lig'de sadece 6 dakika süre verdiği Sofiane Feghouli, gözden çıkarıldı.

Galatasaray, Ndiaye'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildiri. Sarı-kırmızılı takım, Stoke City'e kiralama bedeli olarak 750 bin euro, futbolcuya ise yıllık 2.7 milyon euro verecek.

1 F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçemeyen Marco Fabian'ı transfer etmekten vazgeçti.

2 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

3 Beşiktaş'ın yediği ilk golde neden ofsayt verilmedi Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı ilk gol tartışmalara neden olsa da, yeni kurallara göre pozisyonda ofsayt yok.

4 Galatasaray Alanyaspor'a 6 attı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yenildiği Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti ve puanını 9'a çıkardı.

5 Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a yenildi Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenildi ve 45 maç sonra sahasında ilk kez mağlubiyet yüzü gördü.

6 Modeste ve Cahill imzaya kaldı Ndiaye'ye ile orta saha sorununu çözen Galatasaray, forvete Modeste, savunmaya ise Cahill'i transfer edecek.

7 İlkay: Almanya için oynamaktan gurur duyuyorum Mesut Özil ile birlikte Alman taraftarların protestolarına maruz kalan İlkay Gündoğan, milli takımı bırakmayı düşünmediğini söyledi.

8 Transferin son 3 gününde gündemdeki isimler Türkiye'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta kapanacak. Henüz eksiklerini tam olarak gideremeyen 3 büyüklerin listesinde birbirinden önemli yıldızlar bulunuyor.

9 Taraftardan Volkan'a: Ne zaman top tutmayı öğreneceksin Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe maçının ardından gece geç saatlerde Samandıra tesislerine giderek Volkan Demirel'e tepki gösterdi.