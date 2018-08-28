Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı.
Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı - VİDEO
PROTESTO AMACIYLA ANTRENMANA ÇIKMADILAR
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen futbolcular, lisanslarının çıkarılamamasını protesto etmek amacıyla akşam antrenmanına çıkmama kararı aldı.
Bunun üzerine Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı Murat Diri'nin sosyal medya üzerinden tesislere çağırdığı siyah-kırmızılı taraftarlar da Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek futbolculara destek verdi.