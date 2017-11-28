Eskişehir'de oynanan maçın başlama vuruşundan sonra 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında kümelenen Eskişehirsporlu futbolcular tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.

Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. Bir dakikalık eylem süresince Ç. Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor’un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.

MAÇ SONU TARAFTARLARLA SARILDILAR

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçı sonrasında Eskişehirsporlu futbolcular tribündeki taraftarlara giderek sarıldılar. Hem futbolcular hem de taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Eskişehirspor'da yönetim protesto edildi - İZLE

Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi geçen hafta çoğuluğun sağlanamaması nedeniyle 29 Kasım’a ertelenmişti. Taraftarlar ve futbolcular şu ana kadar kulüp başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Eskişehirspor taraftarları bugünkü maç sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önüne gidip buraya siyah çelenk bırakarak takıma sahip çıkılmamasını protesto etmeyi planlıyorlar.