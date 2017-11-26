Eskişehirspor'dan protesto

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın başında ilginç anlar yaşandı.
1 DAKİKA ORTA SAHADA BEKLEDİLER
Başlama vuruşundan sonra 1 dakika boyunca kendi yarı sahasında kümelenen Eskişehirsporlu futbolcular tribünlerden de destek alarak taraftarlara alkışlarla karşılık verdiler.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
RİZE TOPU İLERİ TAŞIMADI
Bu süre içinde rakip Çaykur Rizespor ise sadece top çevirdi. 1 dakikalık eylem süresince Ç. Rizespor topu ileri taşımayarak Eskişehirspor'un yaratmak istediği farkındalığa destek oldular.