1 Bağış kampanyası için toplam 34 milyon TL toplandı Spor camiasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Toplam 34 milyon lira toplanırken, bu paranın 20 milyon lirası F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

2 Eskişehirsporlu Kaan Öztürk vefat etti Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

3 Fenerbahçe, Obradovic ile anlaştı Fenerbahçe'de, Obradovic belirsizliği ortadan kalktı. Sarı-lacivertli yönetim, Sırp koç ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

4 Bundesliga'da maçlar başlıyor Almanya'nın istihbaratlarıyla ünlü gazetesi Bild, Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta başlayacağını yazdı. Gazete Sağlık Bakanlığı'ndan da izin çıktığını belirtti.

5 Belhanda 'tek şartla maaşımı indiririm' dedi Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, sözleşmesinin uzatılması durumunda maaşında indirime gideceğini yönetime bildirdi.

6 Abdurrahim Albayrak dolandırıldı Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir dolandırıcının, Abdurrahim Albayrak'tan 140 bin lira aldığı ortaya çıktı.

7 Galatasaray, transferde yerliye dönüyor Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde yerlilere yönelecek olan Galatasaray, 4 ismi belirledi. Sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yı kadrosuna katacak.

8 Erdal Torunoğulları: Karius bize sıkıntı yarattı Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları, geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir canlı yayına katıldı. Torunoğlulları, Alman kaleci Loris Karius ile ilgili açıklamalarda bulundu.

9 Şili basını: Fenerbahçe, Pellegrini'ye teklif yaptı Şili basını, yeni sezon için teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 66 yaşındaki çalıştırıcı Manuel Pellegrini ile temasa geçtiğini belirtti.