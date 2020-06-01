Eskişehirspor'un efsane üçlüsü: Fethi-Nihat-Ender

Tribün kültürüyle ve 70'li yıllarda ortaya koyduğu futbolla Anadolu'nun efsanesi haline gelen Eskişehirspor, şimdilerde eski günlerini aratıyor.

İş bilmez yöneticiler yüzünden TFF 1. Lig'in son sırasına kadar düşen ES-ES, Fethi Heper, Nihat Atacan ve Ender Konca üçlüsüyle bir döneme damga vurmuş ve 1 yıl içinde iki kupa birden kazanmıştı.

"FETHİ, NİHAT, ENDER FİLELERE GÖNDER"

1970-1971 sezonunda hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı müzesine götüren kırmızı-siyahlılarda dönemin en çok konuşulan futbolcuları şüphesiz bu üç isimdi.

Oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan üçlüyle ilgili yapılan beste ise hafızalardaki yerini koruyor.

O yıllarda "Es es es ki ki ki eski eski es" tezahüratı kadar popülerdi bu beste: Fethi-Nihat-Ender filelere gönder.

Şimdilerde 72 yaşında olan, "Fethi-Nihat-Ender filelere gönder" sloganındaki Ender Konca, en büyük isteğinin Eskişehirspor'u yeniden Süper Lig'de görmek olduğunu söyledi.