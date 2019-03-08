Eslem Öztürk: Beşiktaş'a dönmek istiyorum

Beşiktaş'tan 2017-2018 sezonunun başında bedelsiz olarak sarı-siyahlı ekibe transfer olan Eslem Öztürk, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, bu ülkenin en köklü takımlarından bir tanesi. Herkes orada oynamak ister. Performansımı arttırıp Beşiktaş'a dönmek istiyorum." dedi.

"HEDEFİM GERİ DÖNMEK"

Beşiktaş A Takımı'nda 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası karşılaşmalarında süre aldığını dile getiren Eslem, "Bulduğum şansı da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta da ön çapraz bağlarım koptu ve 1 yıl kaybım oldu. Beşiktaş'tan kiralık olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gittim. Başarılı bir performans sergiledim ve orada şampiyon olduk. Şans geldi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Tabii daha da şans verilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Eslem Öztük: Beşiktaş'a dönmek istiyorum - İZLE