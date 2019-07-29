E-spor büyümeye devam ediyor

Teknolojinin ve oyun sektörünün ciddi gelişmeler göstermesiyle birlikte yükselişe geçen espor, gün geçtikçe finansal gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Turnuvalarda şampiyon olan takımlara ödenen miktarlar artmaya devam edecek.

2009'da, Güney Kore'den "Jaedong" takma adlı Lee Jae-dong, StarCraft: Brood War oyunu üzerinden bir yıl içerisinde 86.265 Dolar para ödülünün sahibi oldu.

Solo bölümünü ikinci sırada tamamlayan, Dünya Kupası Finalleri'ndeki en eski yarışmacılardan biri olan 24 yaşındaki Harrison "Psalm" Chang ise 1.8 milyon Dolar aldı.

Fortnite Dünya Kupası Finallerinde, yayıncı Twitch'in en önemli yüzlerinden biri olarak kabul edilen Turner "Tfue" Tenney şampiyonyı 67'nci sırada bitirmesine ve herhangi bir ek para ödülü için gereken derecenin dışında kalmasına rağmen, turnuvada mücadele ettiği için 50.000 Dolar kazandı.

Tfue, Ninja, Bugha gibi Espor yıldızlarının mücadele ettiği Fortnite Dünya Kupası, toplamda dağıttığı 30 milyon Dolar ödülle finansal açıdan bugüne kadarki en büyük ve rekabetçi oyun turnuvası olma niteliğini taşıyor.

"DOTA 2 İÇİN 31 MİLYON DOLAR"

Önümüzdeki iki içinde Çin’de Dota 2’nin dünya şampiyonunun belli olacağı The International turnuvası, ödül havuzunu 31 milyon Dolar olarak belirlemiş durumda.

Otoriteler, yapısallığını çocuk ve genç denilebilecek yaşta sosyo-demografik gruplardan meydana getiren Espor'un ve turnuvalarının gelişiminin önünde gelecek süreçte hem finansal, hem de kültürel açıdan bir engel olmadığını ifade ediyorlar.

Uzmanlar Espor'un, dünyaca ünlü markaların yatırımlarını aktaracakları bir yatırım sahası olarak varlığını sürdürme potansiyeli barındırmaya devam edeceğini dile getiriyorlar