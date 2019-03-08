Eşref Hamamcıoğlu: Biz yine F.Bahçe'yi geçeriz

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için başlattığı çalışma ile ilgili G.Saray yönetiminin tepkisi merak ediliyordu.

Sarı-Kırmızılı idareciler konu ile ilgili kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, "O tarihlerde G.Saray'ın da şampiyonlukları var. Ligler İstanbul, Ankara ve İzmir üçgeninde mücadele ediliyordu. Yani bir Adana, Mersin, Trabzon yoktu. Doğuyu saymıyoruz bile. O bölgeleri kapsamadı" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

BİZ YİNE F.BAHÇE'Yİ GEÇERİZ

G.Saray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise "Kulüplerin geçmişteki başarılarla ilgileneceklerine gelecekteki başarılarla ilgilenmeleri daha olumlu olacaktır. 1959 öncesi elde edilen şampiyonluklar Fenerbahçe'ye geri verilirse bile Galatasaray elde edecekleri başarılarla yine rakibinin önüne geçer. Bu konuda bir sıkıntımız yok. G. Saray gerçekleri yazar" dedi.

Sarı-Kırmızılı camianın önde gelen isimlerinin Fenerbahçe'ye bu konuda bir yanıt verilmemesi nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi.