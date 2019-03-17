Essien, Azerbaycan’a transfer oldu

Ganalı yıldız futbolcu Michael Essien, Azerbaycan’ın Sebail takımına transfer oldu. Kulüp önceki günlerde görüşmelere başlandığını açıklarken, dün itibarıyla ise taraflar arasında imzalar atıldı.

Son olarak Endonezya ekibi Persib Bandung’da forma giyen, geçen yıl bu ekiple sözleşmesini feshetmesinin ardından serbest oyuncu statüsünde olan 36 yaşındaki Essien, yeni takımına 1.5 yıllık imza attı.

Michael Essien Sebail’de sadece futbolculuk yapmayacak. A takımda forma giyecek olan yıldız isim, aynı zamanda Sebail’in U19 takımında antrenörlük de yapacak.

Gana Milli Takımı’nın formasını 58 kez giyen ve 9 gol atan Michael Essien; Chelsea, Real Madrid, Milan ve Lyon gibi kulüplerde top koşturmuştu.