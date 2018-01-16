Estoril-Porto maçında faciadan dönüldü

Portekiz Ligi'nde Estoril ile Porto arasında oynanan maç, deplasman tribünlerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle yarıda kaldı.

MAÇ YARIDA KALDI

Portekiz Ligi'nde Estoril ile Porto maçında faciadan dönüldü. Ev sahibi ekip, 17. dakikada Eduardo'nun serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçerken; ilk yarı bu skorla sona erdi.

Devre arasında, yeni inşa edilen deplasman tribünlerinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Olay yetkililere haber verilirken; maç uzun süre oynanmadı. Porto taraftarları sahaya alındı ve yetkililer, olası bir tehlikeye karşı maçı tatil etti.