Eto'o: Afrika'nın en iyisi benim

Liverpool'un eski golcüsü El-Hadji Diouf, tartışmayı başlatıp Afrika'nın en iyisinin kendisi olduğunu söylemişti.

Senegalliye yanıt gecikmedi. Yolu Türkiye'den de geçen Eto'o, tartışmaya katıldı ve kendisinin tüm zamanların en iyi büyük Afrikalı oyuncusu olduğunu savundu.

''KARİYERİM BOYUNCA 1 NUMARAYDIM''

As gazetesinin canlı sohbetine katılan Samuel Eto'o, Diouf'un biraz sarhoş olduğu görüntüye atıfta bulunarak, "Her ne kadar kardeşim Diouf, ekstra bir bardakla biraz kendini kaybetse de tartışma yok. Ne Diouf ne de Drogba gelip, benim seviyemde veya benden daha iyi olduğunu söyleyebilirler. Bu benim söylediğim bir şey değil, bu bir gerçek. Bir numara olmak istedim ve kariyerim boyunca oradaydım." diye konuştu.

"BENDEN İYİSİ BREZİLYALI RONALDO"

Tüm zamanların en iyi golcüsü sorusuna "Fenomen lakaplı Brezilyalı Ronaldo" yanıtını veren Eto'o, "Tüm zamanların en iyisi Ronaldo. O fenomen. Ona büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Onun ardından birçok isim geliyor. Bunların arasına beni de dahil ederdim." diye konuştu.