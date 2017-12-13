Eto'o Antalyaspor'dan ayrılıyor

2.5 sezon önce Antalyaspor'a imza atarak büyük bir sürprize imza atam Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulüpte en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayan Eto'o'nun kariyeriyle ilgili radikal bir karar aldı...

AYRILMAYA KARAR VERDİ

​Bir çok teklif aldığı belirtilen futbolcunun sezonu Antalyaspor'da tamamlamak istediği ancak daha sonrasında kulüpten ayrılmayı planladığı aktarıldı.

Kırmızı beyazlı kulüpten beklediği uzatma teklifini alamayan bununla birlikte yaşanan yönetim krizlerinden rahatsız olan futbolcunun yeni adresine ilişkin sürpriz iddialar ortaya atılıyor.

MALLORCA'YA GİTMEK İSTİYOR

MLS ve Çin Ligi takımlarından teklif alan futbolcuya yıldızlaştığı Real Mallorca kulübü de ilgi gösteriyor. Önceki röportajlarında futbolu bırakmak istediği kulüp için Real Mallorca'yı işaret eden Eto'o'nun sezon sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Yıldız futbolcu daha önce verdiği röportajda, "Birkaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum. Fakat kariyerimi de Avrupa'da benim için her şeyin başladığı Real Mallorca formasıyla sonlandırmak istiyorum. Mallorcalı yöneticiler de benim bu isteğimi biliyor" demişti.