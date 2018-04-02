Eto'o: Cumhurbaşkanı olmak istiyorum

Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o, siyasete atılıyor...

Fransa'da yayımlanan "Jeune Afrique" adlı dergiye konuşan Eto'o, eskiden beri ülkesini yönetme hayali olduğunu ve bunu gelecek yıl yapılacak seçimlerde gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze çıkarmak için etkili bir adım atmak istediğini belirtti.

Eto'o, başarılı olmaması için önünde herhangi bir engel görmediğini kaydederek, futbolculuk kariyerindeki zaferleri politikaya da taşımayı hedeflediğini bildirdi.

HAYALİM VAR

Eto'o, "Ülkeme Cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur." ifadelerini kullandı.

11 BAKAN 7 GENEL SEKRETER

Hayalini kurduğu yönetim şeklini futbol takımına benzeten Eto'o, "11 bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan bir devlet hayali benimkisi. Yedek kadro her zaman zayıf olanın yerini alır. Benim hayal ettiğim devlet şeklinde de genel sekreterler görevini hakkıyla yerine getirmeyen bakanların yerini alır." değerlendirmesinde bulundu.

ANGLOSAKSON İNSANLARI İYİ TANIRIM

Kamerun'un kuzeybatısında 2016'dan beri İngilizce konuşulan Anglofonların yaşadığı bölgedeki siyasi krize de değinen Eto'o, "Uzun süre Londra'da kaldım. Anglosakson insanları iyi tanırım, resmi ve gergin insanlardır." görüşünü paylaştı.