Eto'o: Futbol oynamayı Guardiola'yla öğrendim

Süper Lig'de bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen undefined Samuel Eto'o, Barcelona'da birlikte çalıştığı Pep Guardiola hakkında konuştu.

"ONUN SAYESİNDE EN İYİ SEVİYEYE ULAŞTIM"

Guardiola'nın antrenörlüğüne hayran olduğunu vurgulayan Eto'o, "Pep Guardiola'nın kişiliğini değil ama antrenörlüğünü seviyorum. Kesinlikle en iyi teknik direktör. Bilgiyi iletme şekli onu tamamen farklı kılıyor. Futbol oynamayı onunla öğrendim. Beni ay boyunca yedek kulübesinde tuttu. Beni daha iyi yapmak için zorluyordu. Onun sayesinde en iyi seviyeme ulaştım ve her şeyi kazandık" dedi.