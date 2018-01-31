Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı

Antalyaspor'dan Konyaspor'a 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2,5 yıllığına transfer olan Samuel Eto'o, havalimanında yüzlerce taraftar tarafından karşılandı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZA ATACAK
Meşaleler ile yeni transferi karşılayan taraftarlar tezahüratta bulundu. Başarılı oyuncu sevgi gösterileri eşliğinde havaalanından ayrıldı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Konyasporlu olan Samuel Eto’o için 31 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda imza töreni düzenlenecek.
Eto’o imzadan sonra sahaya çıkıp taraftarı selamlayacak.
Samuel Eto'o'ya Konya’da coşkulu karşılama VİDEO