Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı

Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum

1 Fenerbahçe'de toplam 19 futbolcu sakatlandı Bu sezon sakatlık belasından kurtulamayan Fenerbahçe'de, kaleciler dışında sadece Neustadter, Hasan Ali ve Ozan Tufan bir sorun yaşamadı.

2 Beşiktaş Sakıp Aytaç'la söz kesti Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Antalyasporlu Sakıp Aytaç ile anlaşmaya vardı.

3 Şenol Güneş'ten Ümit Özat'a cevap Şenol Güneş, maç sonrası "Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuş" diyen Ümit Özat'a cevap verdi. Güneş, "Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız" dedi.

4 Kripto parayla futbolcu transfer ettiler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Kulübü, futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu'nu kripto olarak bilinen sanal para ile transfer etti.

5 Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, İtalyan devi İnter'in sol beki Yuto Nagatomo'yu İstanbul'a getirecek.

6 Henri Saivet Sivasspor için İstanbul'a geldi Demir Grup Sivasspor, Newcastle United'tan kiraladığı Henri Saivet'i İstanbul'a getirdi.

7 Ozan Tufan kalıyor Fenerbahçe'de yapılan Ozan Tufan görüşmesinin sonuçları belli oldu. Sarı lacivertlilerin genç oyuncusu takımda kalmaya devam edecek.

8 Ümit Özat: Bu işin rövanşı var Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu işin bir de rövanşı var. Bu iş bitmiş değil." dedi.

9 Beşiktaş ilk maçta avantajı yakaladı Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.