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Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap

Bir dönem ülkemizde de futbol oynayan Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, "Koronavirüs aşısı Afrika'da denenmeli" diyen ırkçı Fransızlara, Twitter üzerinden küfretti.

| Haber Merkezi
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
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Koronavirüse karşı aşı çalışmaları hızla devam ederken, iki Fransız doktor Jean Paul Mira ve Camille Locht, katıldıkları televizyon programında skandal ifadeler kullandı.

Fransa'da yayın yapan LCI televizyonunda doktorlar, tüberküloza karşı verilen BCG aşılarının koronavirüs tedavisinde kullanılması konusunda yapılan araştırmalara ilişkin konuştu.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, "Koronavirüs aşısı Afrika'da denenmeli." demesi büyük tepki topladı.

Fransız doktor: Koronavirüs ilaçlarını Afrika'da deneyebiliriz - VİDEO

ETO'O ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Başakşehirli futbolcu Demba Ba da konuyla ilgili fikrini dile getirirken, ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, Demba Ba'nın gönderisine çok sert bir yorum yaptı.

Irkçı Fransız doktorlara "O... çocukları" diyen Eto'o'nun bu tweet'i, binlerce beğeni aldı.

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