1 Rüştü Reçber'i sigara zorluyor Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber'in, sigara içtiği için hastalığı diğer vakalara göre daha zor atlattığı öğrenildi.

2 Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap Bir dönem ülkemizde de futbol oynayan Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, "Koronavirüs aşısı Afrika'da denenmeli" diyen ırkçı Fransızlara, Twitter üzerinden küfretti.

3 Pogba: İslamiyet beni çok değiştirdi Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, nasıl Müslüman olduğunu samimi bir şekilde anlattı. Pogba, 20'li yaşların başında Müslüman olduğunu söyledi.

4 Sergen Yalçın, yönetime 9 isim verdi Yeni sezonun kadro yapılanmasını genç isimler üzerinde kurmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu doğrultuda yönetime 9 isim sundu.

5 Beşiktaş 1.903 milyon lira bağışlayacağını açıkladı Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk lirası bağışlama kararı aldığını açıkladı.

6 Belarus Ligi'nde haftanın golleri Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde bu hafta atılan en güzel golleri, sizler için derledik.

7 Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi Belçika Pro Lig'in yönetimi, lige devam edilmeyeceğini ve Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğini Belçika Futbol Federasyonu'na bildirdi. Federasyonun da bu öneriyi onaylayacağı öğrenildi.

8 Carlos Tevez: Futbolcular olarak yardıma hazırız Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Virüs en çok yoksul mahalleleri vuruyor, biz futbolcular olarak yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

9 Chamberlain evde sıkılmadığını söyledi Liverpool'un başarılı oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, koronavirüs nedeniyle yaşadığı karantina sürecinde kız arkadaşıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.