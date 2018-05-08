Eto'o: Mbappe geleceğin Messi'si olabilir

Samuel Eto'o, Kylian Mbappe'yi "geleceğin Messi'si" olarak değerlendirdi.

Fransız oyuncunun potansiyeline değinen Eto'o, "Mbappe içindeki durumu iyi kontrol ederse, etrafında yaşananları iyi analiz ederse geleceğin Messi'si olabilir. Harika bir kariyere ulaşmak için inanılmaz bile olsa yetenekleriniz dışında düşünmeniz gereken çok şey var. Umarım bir gün onunla konuşma şansı bulurum" dedi.

MESSI 2004'TEKİ GİBİ SESSİZ

Messi'nin saha dışındaki duruşunun da onu en iyi oyuncu yaptığını belirten Kamerunlu yıldız, "Barcelona'da Messi'nin gelişimini gördüm. Her saniye başka bir şey yaratarak maçları kolaylaştırıyordu. O eşsiz ancak hala 2004'te gördüğüm küçük çocuk gibi sessiz, sakin. Başkası olsa girdiği dünyanın ihtişamı karşısında çılgına dönebilirdi" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe, bu sezon PSG'de 44 maça çıktı ve 21 gol, 16 asistlik bir performans sergiledi.