Eto'o: Salah Barcelona'ya gitmeli

Barcelona ve Chelsea'nin eski golcüsü Samuel Eto'o, Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ı Barcelona'ya gitmesi konusunda uyardı.

Liverpool'a transfer olduğu 2017'den bu yana 74 maça çıkan ve takımı adına 54 gol atarak İngiliz ekibinin son iki yıldaki çıkışında büyük pay sahibi olan Salah için konuşan Kamerunlu eski futbolcu, "Barcelona onun daha iyi uyum sağlayacağı bir takım" dedi.

SALAH EN İYİ OLMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİP

İsmi Real Madrid ile de anılan Salah'ın, 2004'te transfer olduğu ve 5 yıl formasını giydiği Barcelona'da başarılı olacağını kaydeden 38 yaşındaki Eto'o, "Real, Afrika'dan ayrılmam konusunda bana şans verdi; ancak Barcelona'nın oyun tarzını biliyorum ve Salah'a daha uygun olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Genç takımına alındığı Real Madrid ile 3 maça çıkabilen ve daha sonra yollarını ayıran Eto'o, Barcelona'yla ilgili değerlendirmesine şöyle devam etti; "Dünyanın en iyi ligi, İspanya'da oynama şansı elde ederse, bu Barcelona olmalı. Salah, dünyanın en iyisi olmak için her şeye sahip."