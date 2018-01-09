Eto'o: Türk futbolcular 800 metre arkamda

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezinde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Eto'o, Beşiktaşlı oyuncu Pepe ve Sivassporlu Arouna Kone, 'Yıldız Futbolcu Gözüyle Türk ve Avrupalı Antrenör' konulu panele katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Eto'o, Türk oyuncuların kendi kapasitelerine tam olarak güvenmediğini belirterek, "Türk futbolunda büyük teknik direktörler var. Altyapı var. Türk oyuncular kapasitelerine tam olarak güvenmiyor. Ben de bir ülkeye gittiğimde aklımda sadece futbol oynamak var. Ama aklımda her zaman neleri yapacağımı göstermek de var. Bu benim ülkemin ve kıtamızın futbolunu büyüttü. Tüm futbolcular bu söylediklerimi eleştiri olarak görmemeli. Biz sonuçta bu ülkedeysek milli takım için oynayamayız. Farklı deneyim getiriyoruz. Türklerin farklı sorumlulukları var. Yerli oyuncular daha büyük sorumluluk almalı. Futbolu büyütmeli. Bireysel hedefleri, kişisel istekleri olmalı." dedi.

"TÜRK FUTBOLCULARDAN ÇOK KOŞUYORUM"

Türk oyuncuları mücadele etmemeleri konusunda eleştiren Kamerunlu yıldız, "Forvet oyuncuları 20 gol atmam lazım demeli.Türk oyuncular rahatlıklarını biraz bırakmaları lazım. 3 senedir buradayım, 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı düşünüyorum veya maçta çok koşmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum ama Türk futbolcular benim 800 metre arkamda" şeklinde konuştu.