Eto'o'dan Antalyaspor'a iyi haber

Bazı genel kurul üyelerinin Dursun Özbek'e Fatih Terim'i takımın başına getirirsen seçimde seni desteklemeyiz dediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de son haftaların golcü ismi Giuliano, 10 numara pozisyonunda oynamaya başladıktan sonra daha verimli olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Talisca için Benfica'ya 10 milyon euro önerdi.

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Beşiktaş Almanya'da yedeklerle oynayacak

Eskiden Avrupa takımları turu garantiledikten sonra Türkiye'ye yedek kadrolarla gelirdi. Ancak bu kez tam tersi oldu..