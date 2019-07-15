EURO 2020 biletlerine rekor başvuru

UEFA'dan yapılan açıklamada, gelecek yıl Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı organizasyonun 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde yapılan ve sona eren ilk bilet satışı dönemine, 213 ülkeden rekor düzeyde ilgi gösterildiği vurgulandı.

2016'YI İKİYE KATLADI

Futbolseverlerin 19,3 milyon bilete başvuru yaptığı söz konusu dönem, 2016'da düzenlenen son turnuvanın yaklaşık iki katına çıkarak organizasyon rekoru oldu. Çekilecek kuraların ardından ilk etapta 1,5 milyon biletin satışına izin verilecek.

EN ÇOK BAŞVURU FİNAL MAÇINA

Açıklamada, söz konusu bilet başvurularının 1,9 milyonunun Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını izlemek için yapıldığı, bu rakamın stat seyirci kapasitesinin 22 katına eşit olduğu belirtildi. Açılış karşılaşmasına ise 540 bin bilet başvurusu yapıldığı ve bu sayının da Roma'daki Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin 8 katına denk geldiği hatırlatıldı.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun ikinci bilet satış dönemi, aralık ayında başlayacak.