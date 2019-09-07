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EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi.

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Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı.

Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

ALMANYA İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek.

H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2

Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu

Galler-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Hırvatistan: 0-4

G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0

Avusturya-Letonya: 6-0

I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1

İskoçya-Rusya: 1-2

San Marino-Belçika: 0-4

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