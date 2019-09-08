EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

1 Arnavutluk milli marşı yerine Andorra marşı çalındı EURO 2020 elemelerinde Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan maçta kriz üstüne kriz yaşandı.

2 Galatasaray'ın alternatif forması sızdı Sarı-kırmızılıların bu sezon için çıkartacağı alternatif forma henüz satışa sunulmadan sosyal medyada paylaşıldı. Ürün, Galatasaraylı çoğu taraftar tarafından beğenilmedi.

3 Filenin Sultanları finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. 16 yıl sonra finale çıkan Filenin Sultanları, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

4 Milliler Andorra'yı son dakikalarda yıktı A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

5 Beşiktaş, Ümraniyespor'u rahat geçti Milli arayı Ümraniyespor'la hazırlık maçı yaparak geçiren Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

6 Abdülkadir Ömür'ün menisküsü yırtıldı Trabzonspor'un AEK ile oynadığı Avrupa Ligi Play-Off maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı tespit edildi.

7 Galatasaray'dan Vahdettin Engin atamasına tepki Galatasaray resmi sitesinden yaptığı bir açıklamayla, Fenerbahçe taraftarı olan Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanmasına tepki gösterdi.

8 Mustafa Cengiz: 5. yıldıza yürüyüşümüz devam edecek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Camiamıza, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır" dedi.

9 Formula 3'te Alexander Peroni'nin geçirdiği büyük kaza Formula 3'te yarışan Campos Racing takımımın Avustralyalı pilotu Alexander Peroni büyük bir kaza atlattı.