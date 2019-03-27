Euro 2020 elemelerinde sonuçlar

1 Mbaye Diagne sakatlandı Kostas Mitroglou'nun ardından Mbaye Diagne de milli maçta sakatlandı. Galatasaray, Süper Lig mücadelesinde forvetsiz kalabilir.

2 Galatasaray'da sakatlar iyileşti Milli arayı iyi değerlendiren Galatasaray'da Fernando ve Nagatomo'nun tamamen iyileşmesi Fatih Terim'i sevindirdi. Terim iki oyuncuyu da Yeni Malatyaspor maçında sahaya sürmeyi planlıyor.

3 Real Madrid, Mbappe için PSG'ye rekor teklifte bulunacak İspanya basını, Real Madrid'in gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe için 280 milyon euro bütçe ayırdığını yazdı.

4 Conor McGregor emekliye ayrıldı Son olarak Khabib Nurmagomedov ile dövüşen ve kaybeden dünyaca ünlü karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Conor McGregor emeklilik kararı aldığını duyurdu.

5 Okan Buruk: Beşiktaş'tan teklif almadım Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'tan teklif almadığını ancak alması durumunda siyah-beyazlı ekipte çalışabileceğini ifade etti.

6 Fenerbahçe'nin istediği 10 numara Kostas Fortunis Fenerbahçe, yaz sezonu transfer döneminde Olympiakos'ta forma giyen Kostas Fortunis'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

7 Demirkol: Şenol Güneş, Emre Mor'u kazanmalı Şenol Güneş'in Milli Takım'la harika bir başlangıç yaptığını belirten Mehmet Demirkol, deneyimli hocanın Emre Mor'u da kazanması gerektiğini ifade etti.

8 İbrasızlık kararı Fatih Terim'in sözleşmesini etkiledi Genel kurulun ardından Fatih Terim'le sözleşme imzalamak isteyen Galatasaray'da yönetimin ibra edilmemesi planları suya düşürdü.

9 Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.