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Euro 2020 elemelerinde sonuçlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin üçüncü haftasının ilk gününde 12 karşılaşma sona erdi.

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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, deplasmanda Faroe Adaları'nı Sergio Ramos, Jesus Navas, Teitur Gestsson (kendi kalesine) ve Jose Gaya'nın ağları sarsmasıyla 4-1 yendi. Ev sahibi ekibinin tek golünü, Klaemint Olsen kaydetti.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Çekya-Bulgaristan: 2-1

Karadağ-Kosova: 1-1

B Grubu:

Ukrayna-Sırbistan: 5-0

Litvanya-Lüksemburg: 1-1

D Grubu:

Gürcistan-Cebelitarık: 3-0

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

F Grubu:

Faroe Adaları-İspanya: 1-4

İsveç-Malta: 3-0

Norveç-Romanya: 2-2

G Grubu:

Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1

Avusturya-Slovenya: 1-0

Letonya-İsrail: 0-3

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