EURO 2020 maçları, 12 farklı ülkede oynanacak

A Milli Takımımız, sahasında ağırladığı İzlanda ile 0-0 berabere kalarak bitime bir maç kala EURO 2020 biletini aldı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Yaşanan büyük sevinç sonrası gözler, kura çekimine çevrildi. 12 Haziran 2020'de başlayacak olan dev turnuvada kimlerle eşleşeceğimiz, 30 Kasım Cumartesi günü belli olacak.

TSİ 20.00'de başlayacak olan kura çekimi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

12 ÜLKE 12 ŞEHİR

Dev turnuva ilk kez tek bir ülkenin ev sahipliği yerine; 12 farklı ülkedeki 12 şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dönemin UEFA Başkanı Platini, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıl dönümünü kutlamak adına 'romantik' bir tercih yaptıklarından bu yönde bir karar aldıklarını açıklamıştı.

Münih (Almanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan), St Petersburg (Rusya), Bükreş (Romanya), Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bilbao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glasgow (İskoçya), Kopenhag (Danimarka) gibi şehirlerdeki grup ve sonraki tur maçlarının ardından yarı finaller ve final Londra'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

VAR İLK KEZ KULLANILACAK

Kıta sathında halihazırda hemen her ülkede tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, EURO 2020'de kullanılacak. Hakem tartışmalarına ilk kez VAR tartışmalarının eklendiği turnuva olarak tarihe geçmesi de sürpriz olmayacak.

UEFA'DAN CENK VE MERİH'E ÖVGÜ

UEFA'nın internet sitesinde, finallere kalmayı garantileyen ülkelerle ilgili özel bir sayfa hazırlandı. Türkiye bölümünde Şenol Güneş, Cenk Tosun ve Merih Demiral'a özel bir bölüm hazırlanırken, Sergen Yalçın'a da yer verilmesi dikkat çekti.

Şenol Güneş'in geçmiş kulüp ve milli takım başarılarına yer verilirken, milli takım için anahtar oyuncu olacağı belirtilen Cenk Tosun için "Belki çok hızlı değil ama çok çalışkan ve safkan bir bitirici" ifadeleri kullanılarak Merih ile ilgili bölüme geçildi.

'İzlenesi biri' kategorisinde Merih Demiral'ı öne çıkaran UEFA'nın finaller değerlendirmesinde, futbolcunun eski hocası Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili sarf ettiği "Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki stoperi" sözleriyle, genç oyuncu Avrupalı futbolseverlere tanıtıldı.