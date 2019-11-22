EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.



Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.



Gruplar ve eşleşmeler şöyle:



A Grubu:



Yarı final 1: İzlanda-Romanya



Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan



B Grubu:



Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda



Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti



C Grubu:



Yarı final 1: İskoçya-İsrail



Yarı final 2: Norveç-Sırbistan



D Grubu:



Yarı final 1:Gürcistan-Belarus



Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova



A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.