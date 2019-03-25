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EURO 2020'de gecenin sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla başladı.

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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapıldı.

GECENİN MAÇINI HOLLANDA KAZANDI

Öne çıkan C Grubu karşılaşmasında Almanya, konuk olduğu Hollanda'yı 15. dakikada Leroy Sane, 34. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Nico Schulz'un golleriyle 3-2 yendi. Hollanda'nın gollerini 48. dakikada Matthijs De Ligt ve 63. dakikada Memphis Depay kaydetti.

I Grubu'nda Belçika, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 10. dakikada Eden Hazard ve 18. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla geçti. Bu arada Hazard, Belçika Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıktı.

G Grubu mücadelesinde, Slovenya ağırladığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı. Slovenya'da 34. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, konuk takımda ise 47. dakikada Enis Bardhi golleri atan isimler oldu.

İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

C Grubu
Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1
Hollanda-Almanya: 2-3

E Grubu
Galler-Slovakya: 1-0
Macaristan-Hırvatistan: 2-1

G Grubu:
İsrail-Avusturya: 4-2
Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-1
Polonya-Letonya: 2-0

I Grubu:
Kazakistan-Rusya: 0-4
San Marino-İskoçya: 0-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-2

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