EURO 2020'de şampiyon 34 milyon euro kazanacak

UEFA'nın 42. Olağanm Kongresi, Bratislava'da toplandı. 55 üye ülkenin katıldığı kongrede, Jersey'in üyelik başvurusu reddedildi. 2016-2020 döneminde 600 milyon euro bütçesini üye ülkelere dağıtan hat-trick projesine ayrılan kaynak 775 milyon euroya yükseltildi.

EURO 2020'DE ÖDÜL ARTIYOR

Böylece her federasyona altyapı gelişimi ve eğitim programları için 14,1 milyon euro verilecek. Hat-trick programıyla 2004'ten beri futbola 1.8 milyar euro kaynak aktarıldı. EURO 2016'da 301 milyon euro olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 24 finalistine dağıtılan ödül miktarı 371 milyon euroya çıktı.

Her ülke 9 milyon 250 bin euro alacak. Grup etabında galibiyetler 1 milyon 500 bin, beraberlikler 750 bin euro değerinde. Bunun üstüne 1/16'ya kalan her takım 2 milyon euro alacak. Çeyrek final 3 milyon 250 bin, yarı final 5 milyon euro daha demek.

Finalist 7, şampiyon 10 milyon euro daha alacak. Böylece EURO 2020 şampiyonu, grup etabından üç galibiyetle çıkarsa 34 milyon euro ödül alacak. 2016'da maksimum ödül imkanı 27 milyon euroydu.