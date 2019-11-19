EURO 2020'de torbalar belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 24 takımın, 19'u belli oldu. Geride kalan beş takımın biri, bu akşam oynanacak eleme maçları sonunda belli olacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi’nde gruplarında ilk sırayı alan takımların kendi aralarında oynayacakları play-off müsabakalarına göre belirlenecek.

TORBALAR BELLİ OLDU

Şu ana kadar Euro 2020 vizesi alan takımlar şunlar: Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Portekiz, Rusya, Türkiye, Ukrayna.

Ülke puanları doğrultusunda torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya.

2. Torba: Fransa, Polonya, Danimarka, Hırvatistan, Hollanda, Portekiz.

3. Torba: Rusya, İsviçre, Türkiye, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. Torba: Finlandiya, Elemelerden gelecek ülke, Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ülke.

Euro 2020’de maçlar, 12 farklı ülkede oynanacak. Altı gruplu şampiyonada, her gruba iki farklı ülke ev sahipliği yapacak.

Gruplara ev sahipliği yapacak ülkeler şu şekilde:

A Grubu: İtalya ve Azerbaycan.

B Grubu: Rusya ve Danimarka.

C Grubu: Hollanda ve Romanya.

D Grubu: İngiltere ve İskoçya.

E Grubu: İspanya ve İrlanda Cumhuriyeti.

F Grubu: Almanya ve Macaristan.

Turnuvaya katılma hakkı kazanan ülkeler, eğer aynı zamanda ev sahipliği de yapıyorlarsa, grup maçlarını kendi ülkelerinde oynayacaklar. Dolayısıyla bazı gruplar, kuralar henüz çekilmemesine rağmen şekillenmiş durumda.

İtalya, Danimarka, Rusya, Hollanda, İngiltere, İspanya ve Almanya; turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler oldukları için grupları belli olan uluslar arasında. Bunun yanı sıra ev sahipliği yapmayan bazı ülkelerin de çeşitli koşullar sonucunda hangi grupta yer alacağı belli oldu.

BAZI GRUPLAR NETLEŞTİ

İtalya, ev sahibi olduğu için A Grubu’na yerleşti. Aynı şekilde Rusya ve Danimarka da ev sahipliği nedeniyle B Grubu’nda yer alıyorlar.

Bunun yanı sıra Ukrayna, birinci torba takımı olduğu ve politik nedenlerden dolayı Rusya ile aynı gruba yerleşemediği için otomatik olarak C Grubu'na yerleşti. Belçika ise kalan tek birinci torba takımı olarak B Grubu’nda yer aldı.

Gruplara dördüncü torbadan giriş yapacak takımların dördü, UEFA Uluslar Ligi play-off’larından gelecek. Diğer iki takımdan biri Finlandiya’yken, diğeri ise bu akşam oynanacak eleme maçları sonunda belli olacak. Finlandiya’nın, Uluslar Ligi’nden gelmesi muhtemel ülkelerin ev sahipliğinden ötürü B Grubu’nda yer alması kesinleşmiş durumda.

Tüm bunlar sonucunda B Grubu tamamen şekillenirken, C Grubu’nun ise iki üyesi belli oldu. Euro 2020 grupları’nun son hâlleri şöyle:

A Grubu: İtalya, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Play-off Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya,

B Grubu: Belçika, Danimarka, Rusya, Finlandiya

C Grubu: Ukrayna, Hollanda, Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya, Play-off

D Grubu: İngiltere, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Play-off Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya,

E Grubu: İspanya, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Play-off Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya,

F Grubu: Almanya, Fransa/Polonya/İsviçre/Hırvatistan, Portekiz/Türkiye/Avusturya/İsveç/Çekya, Elemelerden gelecek ülke.