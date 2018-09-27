EURO 2024'te oy kullanan ülkeler

UEFA, EURO 2024'e (Avrupa Futbol Şampiyonası) ev sahipliği yapacak ülkeyi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde açıkladı.

Ülkemizin de aday olduğu turnuva Almanya'ya verildi.

55 ÜLKE VAR ANCAK 15'İ KULLANIYOR

UEFA'ya kayıtlı 55 ülke bulunuyor ancak bunların sadece 15'inin (İtalya ve İngiltere iki oy kullanma hakkında sahip) verdiği oylarla organizasyona ev sahipliği yapacak ülke belirleniyor.

POLİTİK ÇIKARILARI İÇİN ALMANYA'YI SEÇTİLER

Politik anlamda Türkiye'ye karşıtlığı ile bilinen Avrupa ülkeleri, oy kullanımında tecihini Almanya'dan yana kullandı.

Büyük umutlarla ve tam manada hazır olarak girdiğimiz bu yarışta, oyunu politik çıkarlarına gören veren ülkeler, bu yarışı kaybetmemizin en büyük nedeni oldu.

EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek VİDEO