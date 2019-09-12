EURO 2020'ye 1. torbadan katılabiliriz

Kralspor.com/ARAŞTIRMA

Moldova'yı 4-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükselen A Milli Takımımız, adım adım EURO 2020'ye koşuyor.

Grubu lider olarak tamamladığı takdirde kura çekimine 1. ya da 2. torbadan katılacak olan millilerin 1. torba şansı ise bir hayli yüksek.

1. torbada yer alabilmek için en iyi 6 ülke arasında bulunmamız gerekiyor. Peki ilk 6 sıra nasıl belirleniyor? İşte ayrıntılar:

ŞU AN EN İYİ 5. TAKIMIZ

1. torbada yer alacak olan takımları elemelerdeki grup performansları belirliyor. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan milliler, İngiltere, İspanya, İtalya ve Belçika'nın ardından 5. sırada bulunuyor.

Tüm maçlar bittiğinde gruplarını lider olarak tamamlayan takımların önce topladıkları puanlara, eşitse genel gol averajına, o da aynıysa sırasıyla daha çok gol atan, deplasman golü ve fair play puanına bakılıyor. Birinciler ve ikinciler kendi içinde sıralanacağından ikili averaja değil genel averaja bakılacak.

GRUBU 6. BİTİREN TAKIMLARLA YAPILAN MAÇLAR HESAP EDİLMEYECEK

Ayrıca henüz resmen açıklanmadı ancak edindiğimiz bilgiye göre gruplardaki takım sayıları eşit olmadığından (Bazı gruplar 5'li bazıları 6'lı) 6'lı olan grupları sonuncu sırada tamamlayan takımlarla yapılan maçlar hesap edilmeyecek.

Moldova'ya toplamda 8 gol atan milli takım, Andorra'ya ise sadece 1 gol attı. Yani Moldova'nın grubu 5. sırada bitirmesi bizim işimize yarayacak.

Biz 7. hafta maçında Arnavutluk ile oynarken, Andorra ise Moldova ile karşı karşıya gelecek. İk takım arasında oynanacak karşılaşma bu nedenle ülkemizi de yakından ilgilendiriyor.

Kalan maçlarımız:

11 Ekim 2019: Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim 2019: Fransa-Türkiye

14 Kasım 2019: Türkiye-İzlanda

17 Kasım 2019: Andorra-Türkiye