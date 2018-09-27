UEFA Başkan Ceferin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da düzenleneceğini açıkladı.

UEFA, bugün EURO 2024'e ev sahipliği yapacağı ülkeyi İsviçre'nin Nyon kentinte yaptığı toplantıda açıkladı.

LOBİLERİNE YENİK DÜŞTÜK

Turnuvayı düzenlemek için Almanya ile birlikte adaylığımızı UEFA'ya bildirmiştik. Uzun süredir federasyon olarak EURO 2024 için önemli adımlar attık. Yeni stat projleri gibi birçok alanda standartlarımızı yükselterek girdiğimiz bu yarışta, Almanya'nın lobisine yenik düştük.

HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR HAZIRIZ

"Hiç olmadığımız kadar hazırız" sloganıyla hazırladığımız tanıtım videosunda, bu turnuvayı ne kadar istediğimizi gösterdik. Ancak UEFA kararını Almanya'dan yana kullandı.

TASARRUF SAĞLAYACAKTIK

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın köklü takımı Borussia Dortmund, AlmnyaFutbol Federasyonu'nun kendilerine maddi anlamda yardımcı olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan bu turnuvayı kazanmamız durumunda UEFA'ya 100 milyon euroluk tasarruf da sağlamacağımızı açıklamıştık. Bütün bu durumlar ortadayken EURO 2024 Almanya'ya verildi.

EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek VİDEO